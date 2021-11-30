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30.11.2021 14:03
Рубрика: Общество

Обнаружен "последний ихтиозавр на Земле"

Текст: Денис Передельский
Фото: Dirley Cortes / McGill University Фото: Dirley Cortes / McGill University
Фото: Dirley Cortes / McGill University

Международная команда палеонтологов, в состав которой входят ученые из Канады, Колумбии и Германии, обнаружила ранее неизвестный вид древней вымершей рептилии. По мнению авторов работы, найденная ими окаменелость принадлежит одному из последних выживших ихтиозавров - древних животных, которые были очень похожи на ныне живущую рыбу-меч.

Фото: iStock
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Исследование опубликовано в журнале Journal of Systematic Palaeontology, а коротко о нем рассказывается на сайте Университета Макгилла (Канада). По словам соавтора работы Ханса Ларссона, окаменелость была обнаружена на территории Колумбии, но много лет провела в фондах университетского музея. Лишь недавно исследователи обратили внимание на хорошо сохранившийся череп древнего существа. Длина черепа составляет около одного метра.

"У этого животного в ходе эволюции развились уникальные зубы, которые позволяли ему поедать даже крупную добычу, - говорит Ханс Ларссон. - В то время как у других ихтиозавров были маленькие зубы одинакового размера, приспособленные для поедания мелкой добычи, этот новый вид сумел изменить не только размер своих зубов, но и расстояние между ними. Это помогло ему создать целый арсенал зубов для охоты на крупную добычу, такую как большая рыба и другие морские рептилии".

Новый вид получил название Kyhytysuka sachicarum, что с языка коренных жителей того района Колумбии, где была найдена окаменелость, переводится так: "Тот, кто режет чем-то острым". Тем самым палеонтологи отдали дань уважения древней культуре муиска, существовавшей в Колумбии на протяжении тысячелетий. По словам исследователей, описание ранее неизвестного вида в целом проливает новый свет на эволюцию ихтиозавров.

"Мы сравнили это животное с другими ихтиозаврами юрского и мелового периодов и благодаря этому сумели определить новый тип ихтиозавров, - говорит Эрин Максвелл из Государственного музея естественной истории Штутгарта. - Это открытие "встряхивает" эволюционное древо ихтиозавров и позволяет нам проверить новые идеи о том, как они развивались".

Фото: iStock
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Авторы работы предполагают, что представители вида Kyhytysuka sachicarum обитали во время важного переходного периода - раннего мелового периода. Поясним, что меловой период взял старт около 145 миллионов лет назад и завершился около 66 миллионов лет назад. Это был самый продолжительный из периодов мезозойской эры.

В это время Земля освобождалась от относительно прохладного климата, в связи с чем уровень моря постепенно повышался. В тот период древний суперконтинент Пангея раскололся на северную и южную части. В конце юрского периода произошло глобальное вымирание, изменившее морские и наземные экосистемы.

"Многие классические морские экосистемы юрского периода, состоящие из глубоководных ихтиозавров, плезиозавров с короткой шеей и адаптированных к морю крокодилов, сменились новыми линиями плезиозавров с длинной шеей, морских черепах, крупных морских ящеров, называемых мозазаврами, а также этим монстром - ихтиозавром, - говорит соавтор исследования Дирли Кортес. - Мы открываем много новых видов в тех же породах, где был найден этот новый ихтиозавр. Это говорит о том, что данный регион в Колумбии мог быть древней "горячей точкой" биоразнообразия".

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