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30.11.2021 22:35
Рубрика: В мире

Противник санкций против России набирает популярность во Франции

Текст: Константин Волков
Французский политолог и публицист 63-летний Эрик Земмур набирает популярность во Франции как возможный кандидат в президенты. В начале ноября его рейтинг составлял 18 процентов, что давало Земмуру возможность пройти во второй тур выборов. Сейчас он набирает 15-16 процентов, пишет Euronews.
Фото: Christophe SIMON / AFP Фото: Christophe SIMON / AFP
Фото: Christophe SIMON / AFP

Политологи считают, что Земмур может опередить лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, хотя у них довольно близкие взгляды, и что он имеет шансы побороться за президентское кресло с нынешним лидером Эмманюэлем Макроном.

Фото: Thanassis Stavrakis/AP
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Земмур призывает ограничить миграцию из мусульманских стран. Он обращает внимание на то, что мусульмане во Франции создают анклавы со своими законами, и из этих анклавов бегут коренные французы. За подобные высказывания он даже был оштрафован на 3 тысячи евро - суд усмотрел в его словах разжигание ненависти по религиозному признаку.

Также Земмур полагает, что надо отменить санкции против России и вспоминает лозунг де Голля о Европе от Атлантики до Урала. Свою соперницу Марин Ле Пен он считает отошедшей от правых взглядов и слишком приблизившейся к центру.

Президентские выборы во Франции намечены на апрель 2022 года.

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