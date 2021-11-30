Психологи составили примерный портрет типичных любителей астрологии

Психологи из Лундского университета в Швеции провели необычное исследование, изучив психотип людей, которые верят звездам. На результаты работы шведов обратил внимание портал XX2 век.

Актуальность этой работы в том, что, по мнению исследователей, астрология в последнее время приобрела в обществе большую популярность. Причиной тому, считают они, является стрессовая ситуация в нашей жизни. А поскольку подобная вера в лженауку коррелирует с различными предубеждениями и верой в теории заговора, то это не так уж и безобидно.

Для участия в эксперименте пригласили 264 добровольцев. Большинство, 87 процентов, составили молодые женщины в возрасте от 25 до 34 лет. Им предложили оценить по шкале от одного до пяти девять высказываний об астрологии. Единица означала категорическое несогласие с тезисом, а пятерка - полное согласие.

Кроме того, участники исследования заполнили опросник (IPIP-NEO-120, с помощью которого можно определить такие качества человека как экстраверсия, доброжелательность, сознательность, эмоциональная устойчивость и интеллект), а также прошли тест, определяющий степень нарциссизма.

Больших неожиданностей результаты эксперимента не принесли. Те, кто верит в астрологию, уверены, что она имеет научное подтверждение. А чем выше уровень интеллекта человека, тем меньше он верит в астрологию. Доверяют ей больше женщины и пожилые люди. Отдельно уточняется, что главным предиктором доверия астрологии является нарциссизм. Именно чрезмерная самовлюбленность и завышенная самооценка чаще всего свойственны "поклонникам" астрологии.