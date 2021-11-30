Путин примет верительные грамоты новых послов и посетит центр искусства

В среду, 1 декабря, президент проведет два публичных мероприятия: в Кремле состоится торжественная церемония вручения верительных грамот новыми послами, также Владимир Путин посетит открывающийся центр искусства "Дом культуры "ГЭС-2". Об этом говорится на сайте Кремля.

В Александровском зале Большого Кремлевского дворца глава государства встретится с дипломатами из 20 стран. Верительные грамоты вручат Любомир Регак из Словакии, Данг Минь Кхой из Вьетнама, Абдуллахи Иибаиквал Шеху из Нигерии, Маджу Каке из Гвинеи, Хасан Абди Дауд из Сомали, Лесли Акуа Акяа Опоку-Варе из Ганы, Вернер Альмхофер из Австрии, Мохамед Махмуд Дахи из Мавритании, Давлатшох Гулмахмадзода из Таджикистана, Лвин У из Мьянмы, Родриго Де Лима Баэна Соарес из Бразилии, Аугушту да Силва Кунья из Анголы, Джорджио Стараче из Италии, Джанита Абейвикрема Лиянаге из Шри-Ланки, Акамби Андре Окунлола Биау из Бенина, Хуан Фернандо Ольгин Флорес из Эквадора, Роландо Энрике Барроу Ноад из Панамы, Юрий Павел Сантакрус Пердомо из Сальвадор, Маркос Гомес Мартинес из Испании и Паван Капур из Индии.

Затем Путин отправится в здание ГЭС-2 на Болотной набережной. Оно было построено к 1907 году по проекту архитектора Василия Башкирова и считалось одной из старейших электростанций Москвы, в 2009 году получило статус памятника архитектуры. В 2014 году здание приобрел фонд современного искусства, основанный Леонидом Михельсоном, и из электростанции, которая почти век снабжала энергией объекты московской инфраструктуры, было сделано новое культурное пространство. Сейчас здесь располагаются выставочные площадки, авторские мастерские и студии резиденций художников.