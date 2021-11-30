Путин выступит с оценкой ситуации в экономике на форуме "Россия зовет!"

Сегодня, 30 ноября, президент примет участие в форуме "Россия зовет!" в формате видеоконференции.

Владимир Путин выступит на пленарном заседании и оценит состояние экономики и социальной сферы, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Ожидаем весьма содержательное выступление президента, оценку состояния экономики, социальной сферы страны, все, что интересно потенциальным инвесторам. Будут и вопросы, и комментарии участников", - анонсировал Песков. По его словам, мероприятие будет интересное и содержательное.

После форума Путин отдельно побеседует с главой ВТБ Андреем Костиным, а затем проведет переговоры с президентом Вьетнама - беседа с гостем после протокола продолжится за рабочим обедом.