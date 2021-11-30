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30.11.2021,  
12:50
Текст:  Светлана Цыганкова

Механики-водители преодолели 1,5 тысячи километров на легендарных Т-34

Фото: Пресс-служба Западного военного округа Фото: Пресс-служба Западного военного округа
Фото: Пресс-служба Западного военного округа

Механики-водители Кантемировской танковой дивизии на легендарных танках времен Великой Отечественной войны Т-34 преодолели более полутора тысяч километров. В занятиях на танкодроме участвовали около 40 военнослужащих и порядка десяти исторических машин.

Фото: Уралвагонзавод / uralvagonzavod.ru
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Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, в нынешнем году на подмосковном полигоне "Головеньки" в ходе выполнения зачетных упражнений военнослужащие преодолевали крутые подъемы и спуски, "грязевые ванны", колейные мосты и противотанковые рвы. Кроме того, они отработали приемы маневрирования на участках с отсутствием дорожного покрытия и на полном бездорожье.

Исторические танки Т-34 прошли все испытания достойно.

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