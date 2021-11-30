Парки Москвы закрываются из-за непогоды

Вслед за Московским зоопарком, переставшим принимать посетителей из-за неблагоприятных погодных условий, о закрытии стали объявлять и столичные парки.

Временно закрылись для отдыхающих Парк Горького, "Царицыно", "Сокольники", "Таганский", "Бабушкинский" и другие городские парки. Они возобновят работу, когда погодная опасность пройдет. Сейчас в Москве порывы ветра достигают 25 метров в секунду, при такой погоде эксплуатировать аттракционы и прогуливаться под деревьями просто опасно.