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30 ноября 2021 г. 21:19
Происшествия
Текст: Антон Валагин (Орел)

Ветер сломал главное дерево страны

Сильный ветер вырвал из земли Тургеневский дуб, главную природную достопримечательность музея-заповедника "Спасское-Лутовиново" в Орловской области.
Фото: Музей-заповедник "Спасское-Лутовиново"
Фото: Музей-заповедник "Спасское-Лутовиново"

Порывы ветра на территории музея во вторник достигали 30 метров в секунду. Под ударами стихии погибли несколько старых елей, ясеней и берез, сильно пострадала старинная липовая аллея. В 15.30 ветер вырвал с корнем 30-метровый дуб, посаженный 198 лет назад Иваном Тургеневым.

Фото: организаторы конкурса "Российское дерево года"
Крепкие корни: Как Тургеневский дуб стал главным деревом России

- Дуб, посаженный Иваном Сергеевичем Тургеневым, был не просто главной природной достопримечательностью усадьбы, это был живой символ любви к родине. Постоять под его кроной и поклониться ему - по завету Тургенева - люди приезжали из самых дальних уголков России и мира, - рассказал директор заповедника Сергей Ступин.

Тургеневский дуб внесен в федеральный реестр старовозрастных деревьев. В 2021 году он был признан главным деревом страны, а в 2022-м должен был участвовать в конкурсе "Европейское дерево года".

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