Сильный ветер вырвал из земли Тургеневский дуб, главную природную достопримечательность музея-заповедника "Спасское-Лутовиново" в Орловской области.

Порывы ветра на территории музея во вторник достигали 30 метров в секунду. Под ударами стихии погибли несколько старых елей, ясеней и берез, сильно пострадала старинная липовая аллея. В 15.30 ветер вырвал с корнем 30-метровый дуб, посаженный 198 лет назад Иваном Тургеневым.

- Дуб, посаженный Иваном Сергеевичем Тургеневым, был не просто главной природной достопримечательностью усадьбы, это был живой символ любви к родине. Постоять под его кроной и поклониться ему - по завету Тургенева - люди приезжали из самых дальних уголков России и мира, - рассказал директор заповедника Сергей Ступин.

Тургеневский дуб внесен в федеральный реестр старовозрастных деревьев. В 2021 году он был признан главным деревом страны, а в 2022-м должен был участвовать в конкурсе "Европейское дерево года".