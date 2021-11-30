В Костромской области завели дело о срыве отопительного сезона

В Костромской области возбуждено уголовное дело по факту несвоевременного начала отопительного сезона в Парфеньевском районе.

Как сообщили в прокуратуре региона, о срыве отопительного сезона сообщили жители Парфеньевского района, и в ходе проверки было установлено, что на территории муниципального образования с опозданием подключены к теплоснабжению четыре соцобъекта (школы, учреждения культуры и здравоохранения), а также многоквартирные дома.

- Практически на протяжении недели температура воздуха в помещениях классов образовательных организаций не соответствовала предъявляемым требованиям и составляла от +14 до +17 градусов. В результате в районе зафиксирован резкий рост детской заболеваемости ОРВИ и ОРЗ, - пояснила официальный представитель надзорного ведомства Наталья Шумская-Сколдинова.

В СК по Костромской области, куда были направлены материалы прокурорской проверки для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц администрации Парфеньевского района, в свою очередь, сообщают, что по распоряжению главы райадминистрации отопительный сезон в местных школах и больнице должен был начаться 7 сентября.

- Однако срок фактически был нарушен в связи с неготовностью объектов теплоснабжения. Необходимый контроль за подготовкой объектов ЖКХ к отопительному периоду должностные лица не организовали, что привело к задержке сроков его начала и нарушению прав и законных интересов граждан и организаций, - сообщила старший помощник руководителя регионального СК РФ Ольга Вакурова.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.