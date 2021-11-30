В Москве проведут противогололедную обработку дорог и тротуаров

Столичные городские службы во вторник проведут противогололедную обработку дорог и тротуаров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Обработка начнется с трех часов дня. "Коммунальная техника приступит к противогололедной обработке особо опасных участков дорог - мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта, - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Под особым контролем - состояние тротуаров и пешеходных зон. При необходимости их обработают противогололедными материалами для исключения скользкости".

Напомним, что во вторник в Москве снег, местами метель. В ближайшие часы ожидается переход температуры воздуха через ноль, что может способствовать образованию гололедицы.

По мере выпадения осадков начнется сплошное механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. При необходимости цикл работ повторят.