В Москве уровень погодной опасности повышен до "оранжевого"

В Москве и Подмосковье уровень погодной опасности повышен с "желтого" до предпоследнего, "оранжевого", сообщает Гидрометцентр РФ.

Метеорологическая опасность связана с повышением скорости ветра до 25 метров в секунду. Ожидается также сильный снегопад, местами - гололедица на фоне перехода температуры воздуха через нулевую отметку. Как сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства столицы, ветер повалил 59 деревьев, некоторые из них упали на машины.

Из-за резкого ухудшения погоды закрылся Московский зоопарк, приостановила работу канатная дорога. Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям города с просьбой проявить осторожность и беречь себя.

Особая метеоопасность в Москве, по прогнозам синоптиков, может сохраниться в течение ближайших 12 часов.