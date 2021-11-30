В Москве впервые пройдет презентация международного рейтинга The World's 50 Best Restaurants

Результаты престижного международного рейтинга гастрономической индустрии The World's 50 Best Restaurants впервые будут оглашены в Москве летом 2022 года. Да этого, как отмечает заммэра столицы Наталья Сергунина, на протяжении 20 лет итоги рейтинга традиционно подводились в Лондоне, Нью-Йорке, Мельбурне, Сингапуре и других мировых столицах.

"В июле будущего года 50 лучших ресторанов мира будут представлены в Москве. Мы рады принять это мероприятие. Это, а также недавно прошедшая в городе презентация гида Michelin еще раз подчеркивает, что Москва по праву входит в число международных гастрономических центров", - говорит Сергунина.

Мероприятие пройдет в столице с 16 по 20 июля. Запланировано проведение встреч, мастер-классов и лекций. В эти дни профессионалов и поклонников высокой кухни ожидает тематическая программа. Предполагается, что Москву посетят более двух тысяч шеф-поваров, гастрономических обозревателей, экспертов. Среди участников рейтинга будут и два столичных ресторана, добавила вице-мэр.