ВДНХ временно закрыли из-за непогоды

Территорию ВДНХ закрыли для прогулок из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба выставки.

Территория закрыта и для проезда. Въезд на Выставку осуществляется строго по служебным пропускам.

"Каток на ВДНХ также не работает, продажа билетов приостановлена, - сообщает пресс-служба. - Купившие билеты заранее смогут воспользоваться ими в другой день: будут выданы билеты с открытой датой или осуществлен возврат денежных средств". Как только улучшится погода, территорию откроют для посещения.

Узнать об открытии выставки можно по телефону справочной службы ВДНХ +7(495)544-34-00, а также по телефонам и на интернет-страницах конкретных объектов.