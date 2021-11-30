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30.11.2021 06:41
Рубрика: Происшествия

Лжеброкеры выманили у благовещенки два миллиона рублей

Текст: Сергей Набивачев

Жительница Благовещенска перевела более двух миллионов рублей мошенникам, которые выдавали себя за сотрудников брокерской компании.

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В конце июня этого года женщина увидела рекламу известной компании, перешла по указанной ссылке и оставила свои контакты. Вскоре с ней связался неизвестный мужчина, который представился финансовым работником и начал давать рекомендации, как правильно инвестировать деньги. По его совету она перевела 40 тысяч рублей якобы на счет брокерской фирмы.

"На начальном этапе общения женщине предложили увеличить сумму вложения до тысячи долларов, а позже посоветовали пополнить счет еще на четыре тысячи. После этого рекомендовали воспользоваться бонусом от банка, с которым якобы сотрудничала их фирма, вложив в инвестиции дополнительно 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Амурской области.

Затем "инвестору" рассказали, что на золото резко упала цена, поэтому все средства с ее счета списались, и его необходимо пополнить на 226 тысяч рублей. Впоследствии благовещенке рекомендовали увеличить баланс еще на 220 тысяч рублей, а потом и еще примерно на 300 тысяч.

В октябре женщина написала заявку о выводе 55 тысяч долларов, на что ей посоветовали получить справку о легализации денег стоимостью 2,5 тысячи долларов и оплатить банковский сбор в размере 11 процентов от выводимой суммы. Далее "инвестора" попросили оплатить курсовую разницу в размере 77 тысяч рублей.

Чтобы в точности выполнить эти инструкции, благовещенке несколько раз пришлось брать деньги в долг.

После очередного сообщения о том, что ее заявка о выводе средств отклонена и ей следует перевести еще 80 тысяч рублей, женщина, наконец, поняла, что ее обманывают, и обратилась в полицию. Стражам порядка она рассказала, что знала о различных схемах мошенничества, но не могла представить, что обманут и ее. По словам благовещенки, все было очень правдоподобно.

Амурская полиция возбудила уголовное дело и ищет злоумышленников.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск

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