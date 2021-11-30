Магазин в Благовещенске закрыли за нарушение антиковидных правил

В Благовещенске за нарушение антиковидных правил на 15 суток приостановили деятельность торговой точки. Судебные приставы опечатали помещение.

Предприниматель отказывался выполнять требования Роспотребнадзора. Причем ранее его уже привлекали к ответственности и штрафовали на 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального минэкономразвития.

В этот раз проверка выявила, что в магазине не ведется журнал проведения обработки поверхностей и термометрии сотрудников.

К слову, в Приамурье это первый случай, когда торговый объект закрывают из-за нарушения антиковидных правил.