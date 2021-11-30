В Бурятии пациент психинтерната зарезал соседа по палате

В Бурятии пациент психоневрологического центра убил постояльца этого же учреждения. Мертвого 58-летнего мужчину обнаружили 27 ноября в помещении Комплексного центра социального обслуживания населения "Баянгол".

По версии следствия, его зарезал 62-летний сосед по палате: оба страдали психическими заболеваниями и лечились в учреждении. Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Недовольный назначенной терапией, подозреваемый решил совершить преступление, чтобы оказаться в другом спецучреждении. В субботу утром он заметил, что двери в комнату дежурного персонала открыты. Мужчина прошел туда и взял кухонный нож. Вернувшись в коридор, встретил своего соседа по палате и ударил его ножом в грудь. Затем вернул орудие убийства на место.

"Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу и назначении судебно-психиатрической экспертизы для разрешения вопросов о его вменяемости", - сообщает СУ СК РФ по Бурятии.

Будет также дана правовая оценка действиям или бездействию работников учреждения, ответственных за соблюдение в интернате мер безопасности.