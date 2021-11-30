В камчатской тундре пропала глава села

В тундре на севере Камчатского края развернулась поисковая операция: спасатели ищут главу села Аянка Людмилу Новицкую.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Пенжинского района, чиновница вместе с водителем на снегоходе возвращались в Аянку из села Каменское. По пути они заехали в поселок Оклан, откуда утром 29 ноября отправились домой, однако до места так и не добрались. На поиски пропавших выехали сотрудники пожарно-спасательной части Каменского и волонтеры.

Сейчас поисковые работы сильно осложняет начавшаяся метель.

Справка "РГ"

Село Аянка находится на севере Камчатки, в 1,5 тысячи километров от Петропавловска-Камчатского. В нем проживают примерно 260 человек.