Вышедший на улицы приморского города Артема медведь напал на егеря

Медведь, который утром напал на женщину в приморском городе Артем, напал также на егеря, рассказал в своем Instagram глава городского округа Вячеслав Квон.

"Сегодня в 9, 9-30 утра была получена информация, что в первом отделении совхоза "Артемовский" видели медведя. Он напал на женщину, которая шла на работу, нанес ей рваные раны. Женщина госпитализирована, ее жизни и здоровью ничего не угождает. Мы оповестили все службы, в том числе полицию и охотинспекцию. Они выдвинулись на место, организовали поиск медведя и приняли все необходимые меры по его обезвреживанию. К сожалению, медведь напал на одного из егерей, нанес ему повреждения, ему тоже будет оказана всевозможная помощь. Скорая помощь выехала на место", - отметил он.

По словам Квона, распространяющаяся в социальных сетях информация о том, что медведь был не один, и животные ходят по разным микрорайонам города, не подтверждается. Сегодня в крае идет снег, и по следам хорошо видно, что зверь был один.

"Сегодня этот медведь не представляет угрозу для наших жителей", - резюмировал глава города.

По информации, появившейся в местных Телеграм-каналах, медведя застрелили.

Напомним, что утром администрация Артема сообщила, что в районе улиц Сиреневая, Механизаторов и Солнечная видели медведя, и попросила людей не выходить на улицу без необходимости.