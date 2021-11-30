В Пензенской области начали строительство водопроводов на селе

В поселке ЗИФ под Пензой запустили водопровод, которого местные жители ждали много лет. Насосную станцию, построенную в рамках региональной программы "Чистая вода", посетил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Строительство водоснабжающего объекта велось с 2020 года. Проект общей стоимостью порядка 45 миллионов рублей воплощали в жизнь поэтапно. Общая протяженность сети диаметром 110 мм составляет около 12,5 километров. Из них 3,2 километра - магистральный водопровод и свыше 9,2 километров - внутриквартальный. Обустроено 185 колодцев. На сегодняшний день развод воды выполнен по улицам поселка, что позволит подключить порядка 300 домовладений, обеспечить чистой питьевой водой более 2000 человек. Контроль за подачей осуществляется современной электронной аппаратурой.

Для бесперебойной подачи ресурса построено три резервуара объемом 200 кубических метров каждый, смонтированы распределительная насосная станция и насосная станция подкачки, благоустроена территория вокруг них, выполнена врезка водопровода в существующую городскую сеть. Проведена промывка и испытание накопительных резервуаров, пуско-наладочные работы распределительной насосной станции и комплексное опробование функционирования всего объекта. Имеется заключение лаборатории о соответствии воды всем требованиям стандарта "питьевая". Хозяевам домовладений осталось оформить необходимые на подключение документы, это займет около месяца.

Губернатор оценил качество проведенных работ и отметил, что потребность жителей поселка в качественной воде обеспечена в полном объеме. В следующем году начнут строительство водопровода в селе Засечное.

- Мы попросили 3,2 миллиарда рублей из федерального бюджета, чтобы приступить к реконструкции водопроводных сетей, водонапорных башен и приведение в нормативное состояние артезианских скважин. Эти средства уже предусмотрены в федеральном бюджете, что позволит нам в следующем году целенаправленно приступить к работе, - пояснил Олег Мельниченко.

Увеличит объем ремонта сетей Горводоканал Пензы, соответствующее соглашение достигнуто с новым управляющим. Программа замены сельских водопроводов получила федеральное звучание после поддержки президента.

Глава региона поручил также продолжать работы по благоустройству поселковой территории - предусмотреть дальнейшее асфальтирование улиц и обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии.

- Поработайте на следующий год над этим вопросом. Разработайте технические условия, чтобы сделать устойчивое электроснабжение, - поручил Олег Мельниченко представителям местной администрации.

Прошло то время, когда новые бордюры ставили на не отремонтированные участки дорог, а асфальт укладывали поверх ветхих сетей. Подход к модернизации коммунального хозяйства в регионе будет проводиться комплексно.

В рамках региональных проектов "Чистая вода" и "Водоотведение" за последние пять лет из бюджета области было выделено 435,5 миллиона рублей на софинансирование мероприятий по строительству и капитальному ремонту сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения. В этом году на основании заявок органов местного самоуправления проводились работы на 164 объектах на общую сумму около 300 миллионов рублей. Ведется прием заявок и формирование программы проектов "Чистая вода" и "Водоотведение" на будущий год. Будут бурить новые артезианские скважины, устанавливать и ремонтировать водонапорные башни, менять водопроводные сети.

- Мы направили ряд обращений в федеральный центр для получения поддержки. Я думаю, что мы должны выходить на программу модернизации всего водного хозяйства для сельской местности. Там очень большая потребность. Износ сетей, насосного хозяйства, составляет практически 70 процентов. Эта задача стоит очень остро, и мы должны на эти вызовы отвечать, - пояснил глава региона Олег Мельниченко.