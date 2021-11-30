В Перми изъяли 200 тысяч литров стеклоомывателя с метанолом

В Перми сотрудники полиции обнаружили производство стеклоомывающей жидкости на основе опасного для жизни и здоровья людей метилового спирта. Использование этого вещества для производства автохимии запрещено законом.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, предприятие располагалось в складском помещении на территории промышленной зоны. Там были обнаружены автоматические производственные линии, склад фурнитуры, сырья и готовой продукции. Сотрудники полиции изъяли несколько цистерн со спиртом и более 170 тысяч литров стеклоомывателя в пластиковых емкостях. На этикетках товара не было указано, что в его состав входит метанол.

В ходе дальнейшей работы полицейские выявили один из каналов распространения незаконно произведенной продукции. В одном из магазинов на окраине города они изъяли более 30 тысяч литров опасного товара.