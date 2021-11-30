В Самарской области завели дело против избившей младенца матери

В Самарской области возбудили уголовное дело против 20-летней матери, которая подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему новорожденному сыну. Об этом сообщило во вторник СУ СК России по региону.

По версии следствия, вечером в минувшее воскресенье мать и ее двое маленьких детей, которых она родила в прошлом и этом годах, были в своей квартире в микрорайоне В-1 города Жигулевска.

После того, как младенец заплакал, женщина начала его избивать, чтобы он замолчал. Она несколько раз ударила сына руками по ножкам и туловищу. В итоге ребенка с многочисленными кровоподтеками госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали закрытый перелом бедренной кости.

Подозреваемую в избиении мать задержали. Годовалый ребенок сейчас с бабушкой. В рамках уголовного дела следователи также дадут правовую оценку бездействию сотрудников органов профилактики.