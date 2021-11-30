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30.11.2021 19:06
Рубрика: Происшествия

В Уфе будут судить мужчину, избившего двух врачей в больнице

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

36-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа предстанет перед судом за избиение двух врачей, пытавшихся оказать ему медицинскую помощь. Ему предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса РФ: "Хулиганство", "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

В Волгоградской области пациентка поликлиники с револьвером напала на врача

Инцидент произошел в июле 2021 года. Пьяного мужчину доставили на скорой помощи в уфимскую городскую больницу № 21 с диагнозом "отравление неустановленным веществом". В региональном управлении следственного комитета РФ уточнили, что мужчина напал на врачей без какого-либо повода и нецензурно выражался. По версии следствия, это произошло, когда пациента попытался осмотреть врач-токсиколог, мужчина сломал доктору руку. Когда за коллегу заступился врач-реаниматолог Республиканской станции скорой медицинской помощи, неадекватный пациент переключился на него, стал бить руками по голове и другим частям тела. В результате реаниматолог получил черепно-мозговую травму. А буйный пациент убежал из больницы.

Обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело рассмотрит мировой судья.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа

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