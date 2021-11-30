МЧС: Сроков завершения поисков на "Листвяжной" нет, но работы приостановлены

Сроков завершения операции на шахте "Листвяжная" нет. Но все поисково-спасательные работы пока там приостановлены. И это решение далось спасателям тяжело, но оно единственно правильное, потому что в шахте продолжается пожар и поднялся уровень загазованности.

Об этом сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян. Врио министра раскрыл подробности и тактику проведения сложной операции по поиску и подъему тел.

С его слов, поиск тел шахтеров на "Листвяжной" идет вслепую из-за неработающих средств контроля.

"Сейчас никто не может назначить конкретную дату, когда все закончится. Обстановка на шахте остается сложной. Хочу подчеркнуть, что одновременно в шахте работали 215 спасателей. И когда люди стали терять сознание, а это первый признак отравления оксидом углерода, то было принято тяжелое, но, с моей точки зрения, абсолютно правильное решение о выводе этих спасателей, чтобы не загубить 215 человек", - сообщил Александр Чуприян самые свежие подробности о проведении спасательной операции в аварийной шахте.

Врио министра также подтвердил, что сейчас на глубине остаются еще 40 тел, которые надо поднять на поверхность. Это - 38 шахтеров и 2 горноспасателя.

Сейчас, по словам Чуприяна, у МЧС есть информация только о приблизительном местонахождении погибших в шахте "Листвяжная". Известно лишь, что они находятся в самой дальней точке шахты.

"У нас есть приблизительное местонахождение погибших. Мы не можем сказать, где каждый находится, средства объективного контроля нам не демонстрируют, не показывают. Стационарных средств связи практически не существует, они сорваны ударной волной", - пояснил врио министра.

Именно с силой взрыва как раз и связано то, что нет никаких данных о местонахождении каждого погибшего.

Хотя приборы должны были зафиксировать местоположение каждого. Они каждые 2 секунды должны подавать сигнал для определения локации нахождения тел. Но, увы, приборы молчат, и никакие сигналы не поступают. Данных не существует, шахта мертва. Поэтому спасателям приходится все делать вслепую.

Александр Чуприян отметил, что в данный момент спасатели заняты бурением трех скважин.

"Нам еще нужно сутки-двое, и мы пробурим три дополнительные скважины, чтобы заводить туда азот, хладон и инертную пену. Мы по-прежнему занимаемся откачкой воды, чтобы исключить затопление шахты. А также постоянно забираем пробы", - рассказал Александр Чуприян.

По его словам, всего в шахту было закачано более 23 тысяч кубометров азота.