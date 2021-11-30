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30.11.2021 12:21
Рубрика: Власть

Новосибирские производители продукции для клиник нарастили объемы выпуска

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Две новосибирские компании, выпускающие изделия для медучреждений, смогли значительно увеличить объемы производства. Как рассказали в Агентстве инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области, это стало возможным благодаря нацпроекту "Производительность труда".
Фото: Агентство инвестиционного развития Новосибирской области Фото: Агентство инвестиционного развития Новосибирской области
Фото: Агентство инвестиционного развития Новосибирской области

Предприятие "Здравмедтех-Новосибирск" уже завершило активную стадию реализации нацпроекта, став его участником в марте текущего года. Пилотным участком стал цех по выпуску одноразовой медицинской одежды и операционных стерильных хирургических комплектов. Именно этот участок сегодня приносит значительную долю выручки.

Фото: Агентство инвестиционного развития Новосибирской области
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Оптимизация производственных процессов стала возможной благодаря применению инструментов бережливого производства, а также реконструкции упаковочного цеха, площадь которого была увеличена на 400 квадратных метров. Для расширения полезной площади на предприятии перенесли бытовые помещения и сделали перепланировку. Кроме того, было закуплено новое оборудование, а производственные потоки стерильной и нестерильной продукции удалось разделить на две линии. Также в рамках нацпроекта 74 сотрудника предприятия прошли дополнительное обучение.

- Участие в национальном проекте "Производительность труда" позволило нам иначе взглянуть на свои производственные процессы, увидеть потери и усовершенствовать работу, - подчеркивает генеральный директор "Здравмедтех-Новосибирск" Алексей Клевасов. - Специалисты Регионального центра компетенций АИР провели анализ нашей деятельности и помогли реконструировать работу ключевого цеха. Как результат - на пилотном потоке на 37 процентов увеличена выработка продукции в смену, на 29 процентов снижен уровень незавершенного производства, на 19 процентов сокращено время протекания процесса.

Предприятие не только продолжает наращивать объемы выпуска продукции, но и создает десятки новых рабочих мест, благодаря открытию производства в районах области. Так, в Чулыме и Барабинске открылись производственные линии, на каждой из которых требуется около полусотни сотрудников. До конца года планируется увеличить численность штата и на производственном участке в Татарске.

Еще одному новосибирскому предприятию, компании "Вармекс", за время участия в нацпроекте "Производительность труда" удалось на 50 процентов увеличить объем выпуска влагостойких дверей. Чаще всего их устанавливают на объектах, где предъявляются особые требования к износостойкости, долговечности и экологичности материалов. В первую очередь речь идет о медучреждениях, например о многофункциональных медцентрах, построенных по заказу министерства обороны для борьбы с коронавирусом. Кроме того, компания поставляет влагостойкие двери для школ, детских садов, спорткомплексов.

Спрос на продукцию остается высоким, и для того чтобы обеспечивать заказы, предприятию необходимо наращивать объемы выпуска. Благодаря участию в нацпроекте это стало возможным без значительных вложений в оборудование.

В частности, на пилотном участке был пересмотрен график работы операторов, для которых разработали особый регламент. Производительность за одну смену увеличилась на 150 процентов, а время подготовки оборудования к работе удалось сократить с двух до одного часа. Для снижения количества брака эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК) вместе с сотрудниками предприятия заменили используемый на производстве клей на более вязкий. Кроме того, было установлено дополнительное точечное освещение. Благодаря таким, казалось бы, простым решениям удалось сократить уровень брака с 30 до 16 процентов.

- Производительность выросла, процент брака снизился, выручка выросла, - отмечает генеральный директор ООО "Вармекс" Виктор Кудряшов. - Например, в январе 2021 года выручка на 20 процентов выше, чем в январе прошлого года. За счет повышения производительности, изменений в системе мотивации и прочим мероприятиям в рамках проекта, зарплата сотрудников на пилотном участке выросла на 30 процентов. При этом за предложения по улучшению производственных и бизнес-процессов сотрудники тоже получают вознаграждения.

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