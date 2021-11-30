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30.11.2021 09:05

"Ростелеком" в Сибири презентовал заоблачную высоту облачного гейминга

"Ростелеком" провел в Новосибирске презентацию возможностей нового серверного кластера, запущенного вместе с игровым сервисом GFN.RU в ноябре 2021 года. В ходе двухчасовой онлайн-трансляции зрители больше узнали об облачном гейминге и тарифе "Игровой" от "Ростелекома", поучаствовали в конкурсах с крутыми подарками и стали свидетелями сражения в Dota 2 между командами Сибири и Урала.
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

Новосибирский кластер стал четвертым техническим ресурсом в стране, отвечающим за работу сервиса GFN.RU. Оборудование размещено в дата-центре компании "Ростелеком - Центры обработки данных", открытом в столице Сибирского федерального округа в январе 2021 года.

"Игры стали частью жизни многих людей: они развлекают, обучают, помогают общаться и даже зарабатывать. Еще несколько лет назад нельзя было подумать, что гейминг высокого уровня будет настолько доступным, и это стало возможным в том числе благодаря появлению в регионах новых серверных кластеров", - сказал исполнительный директор GFN.RU Павел Троицкий.

"Главное преимущество облачного гейминга заключается в том, что пользователю не нужны мощные и дорогие игровые компьютеры - основная нагрузка приходится на удаленные серверы и облачные решения. Это значит, что даже требовательные современные игры можно запускать практически с любого устройства и выходить на заоблачную высоту, где пинг - меньше, а результативность - больше", - отметил директор по работе с массовым сегментом региона "Сибирь" компании "Ростелеком" Александр Бойкиня.

В 2020 году GFN.RU разместил серверы с поддержкой передовых графических технологий NVIDIA GeForce в Екатеринбурге. Уральские геймеры уже привыкли к высоким скоростям и продемонстрировали класс в шоу-матче "Сибирь против Урала" в одной из самых популярных многопользовательских игр Dota 2. С одной стороны сражалась команда HUSKY из Красноярска, с другой - сборная "Уральские Мопсы", которая и вырвала победу у сибиряков в напряженном сражении.

"Команда "Мопсов" очень уверенно сыграла, был хороший драфт. Видно, что парни старались и показали свой уровень. HUSKY, пожалуй, немного недооценили соперника, потому что они точно могли сыграть лучше", - уточнил комментатор игры Dota 2 Максим Парфенов.

Теперь новые технические возможности для повышения качества облачного гейминга доступны всем сибирским игрокам. Благодаря сотрудничеству GFN.RU и "Ростелекома" абоненты компании получат улучшенное подключение, высокую скорость передачи данных и отличное качество картинки с минимальной задержкой, что значительно увеличивает шансы на победу в многопользовательских играх.

Игровой сервис GFN.RU - эксклюзивный партнер мирового лидера рынка графических процессоров и визуальных вычислений NVIDIA по развитию игрового сервиса GeForce NOW в России и странах СНГ. GFN.RU совместим с крупнейшими платформами по продаже игр и предлагает запускать их сразу из Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect и других библиотек. В каталоге GFN.RU уже больше тысячи игр, которые хранятся на мощных серверах и запускаются из облака, более 100 из них можно оценить бесплатно. Сервисом воспользовалось уже более 950000 игроков.

Материал подготовлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

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