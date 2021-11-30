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30.11.2021 12:01

В Омской области завершено обследование двух резервуаров для нефти

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило диагностику двух резервуаров общим объемом 55 тыс. куб. м, расположенных на Омской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) и ЛПДС "Москаленки".
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Цель проведенного обследования - своевременный мониторинг уровня безопасности, надежности и эффективности резервуарных парков предприятия.

Частичная техническая диагностика проводилась без вывода резервуаров из эксплуатации и с применением высокоточного дефектоскопического оборудования производства дочернего предприятия ПАО "Транснефть".

Согласно программе диагностики, был выполнен комплекс исследований, включающий визуальный осмотр, ультразвуковой контроль, акустико-эмиссионный контроль и измерение размеров элементов металлоконструкций резервуаров с наружной стороны. Также было проведено измерение толщины листов стенки и крыши, измерение отклонений образующих стенки от вертикали и нивелировка выступающей части окрайки днища. Специалисты проверили состояние основания и отмостки резервуаров, выполнили геодезическую съемку обвалования.

По результатам технического диагностирования подтверждено соответствие резервуаров требованиям промышленной безопасности.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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