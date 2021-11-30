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30.11.2021 12:25
Рубрика: Происшествия

Из дома в Ленобласти украли сейф с ценностями на 12 миллионов

Текст: Евгения Цинклер (Ленинградская область)

В Ленинградской области разыскивают преступников, укравших из частного дома сейф с деньгами и драгоценностями на крупную сумму.

В Новосибирске неизвестный украл из банкомата три миллиона рублей

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сообщение о краже поступило 29 ноября около 18.00. Из дома на Пушкинской улице в деревне Низино Ломоносовского района украли сейф, в котором находились деньги и ювелирные изделия. Общий ущерб заявитель оценил в 12,7 миллиона рублей.

Выяснилось, что хищение было совершено в период с 08.30 до 17.25 того же дня. Некто проник в дом "путем отжима стеклопакета" и вынес сейф. Далеко его не понес: взломал, забрал ценности, а пустой сейф бросил в 150 метрах от участка.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража" (часть 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ). Ведется работа по установлению, розыску и задержанию злоумышленников.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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