Из дома в Ленобласти украли сейф с ценностями на 12 миллионов

В Ленинградской области разыскивают преступников, укравших из частного дома сейф с деньгами и драгоценностями на крупную сумму.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сообщение о краже поступило 29 ноября около 18.00. Из дома на Пушкинской улице в деревне Низино Ломоносовского района украли сейф, в котором находились деньги и ювелирные изделия. Общий ущерб заявитель оценил в 12,7 миллиона рублей.

Выяснилось, что хищение было совершено в период с 08.30 до 17.25 того же дня. Некто проник в дом "путем отжима стеклопакета" и вынес сейф. Далеко его не понес: взломал, забрал ценности, а пустой сейф бросил в 150 метрах от участка.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража" (часть 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ). Ведется работа по установлению, розыску и задержанию злоумышленников.