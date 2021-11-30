В Петербурге закрыли дело об уклонении от уплаты 100 млн рублей налогов

В Петербурге Следственный комитет прекратил уголовное преследование генерального директора транспортно-логистической компании, которого обвиняли в неуплате налогов на суму более 100 миллионов рублей.

Как сообщает СК России компания активно осуществляла грузоперевозки, но при этом документы оформляла таким образом, что из них следовало - грузы возили сторонние юрлица и индивидуальные предприниматели. Эта схема была нужна, чтобы искусственно снизить налогооблагаемую базу. За три года недоимка в бюджет страны превысила 100 миллионов рублей.

В ходе расследования были получены исчерпывающие данные, их подтвердили судебные экспертизы, да и показания свидетелей были не на стороне обвиняемого. Руководитель компании не стал отпираться и под уточненные налоговые декларации, в итоге он выплатил как недоимку, так и пени. После этого топ-менеджер воспользовался своим правом и подал ходатайство о прекращении в отношении него уголовного дела.