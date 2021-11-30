Власти Коми предложили допускать к работе сотрудников с антителами

Губернатор Республики Коми Владимир Уйба предложил допускать к работе жителей региона, которые имеют высокий уровень антител к коронавирусу. Соответствующую инициативу глава региона озвучил в рамках прямой линии.

По словам Владимира Уйбы, эта идея в ближайшее время будет обсуждаться на заседании оперативного штаба региона. Антитела не планируется сделать аналогом QR-кодов, если эту меру примут, то коснется она в первую очередь допуска к работе. Сейчас в Коми, как и во многих других регионах введена обязательная вакцинация для ряда сфер, например, образования или здравоохранения. Если прививки или справки о перенесенной болезни нет, то сотрудника должны отстранить от работы.

Как отметил Владимир Уйба, значительное количество граждан переболели бессимптомно. Они даже не знали, что перенесли коронавирус, соответственно, ПЦР-тесты они не сдавали и справки о перенесенном заболевании у них нет.

Для этой категории граждан власти региона предлагают ввести бесплатное тестирование на уровень антител. По оценкам губернатора, если титр антител составит от 300 до 500 единиц по системе BAU, то с таким показателем можно допускать к работе без дополнительных антиковидных документов.