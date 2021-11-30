На Кубани замглавы района оштрафовали за плохую готовность к ЧС

В Калининском районе Краснодарского края прокуратура нашла сразу несколько нарушений, связанных с готовностью района к ликвидации чрезвычайных ситуаций. Проверка недосчиталась некоторых товаров, запасенных на случай ЧС, а также обнаружила неисправную технику. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в результате ответственного за это направление заместителя главы района оштрафовали на десять тысяч рублей.

- Прокуратура района провела проверку исполнения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Установлено, что администрацией района не обеспечена организация подготовки и обучения всех членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа местного самоуправления, - говорится в сообщении прокуратуры Краснодарского края.

Специалисты по спискам изучили на складах товары, необходимые на случай чрезвычайной ситуации и обнаружили недостачу 200 единиц пищевой и медицинской продукции. Также четыре технических средства для обеспечения жизнедеятельности в период ЧС оказались нерабочими.

В итоге против заместителя главы района возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.6 КоАП РФ "Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера". Мировой судья назначил ему штраф в 10 тысяч рублей. Главе района предписано устранить все найденные нарушения.