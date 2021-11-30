В Волгоградской области пациентка поликлиники с револьвером напала на врача

В Волгоградской области 36-летняя жительница одного из сел Иловлинского района пришла в поликлинику на прием к 50-летнему врачу-терапевту.

"Не желая стоять в очереди, она стала нецензурно выражаться. Терапевт сделал ей замечание, после чего подозреваемая вытащила из сумки предмет похожий на пистолет и стала угрожать убийством медицинскому работнику", - сообщили РГ в пресс-службе регионального управления МВД.

Терапевт обратился в полицию и женщину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Угроза убийством".

Согласно заключению судебно-баллистической экспертизы, изъятый у подозреваемой стартовый спортивный револьвер из-за отсутствия отдельных запчастей является не пригодным для стрельбы.