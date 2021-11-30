На Ямале водитель вездехода сбил насмерть семь оленей

На дороге в 40 километрах от поселка Ямбург водитель вездехода врезался в стадо оленей и погубил семь животных.

Как уточнили агентству РИА Новости в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, в и результате трагического инцидента еще трое сохатых получили раны.

Животных через дорогу в Надымском районе перегонял оленевод, когда в них въехал ТРЭКОЛ. Люди в ДТП не пострадали.

Ранее, напомним, в ГИБДД предупреждали, что погода на Ямале ухудшилась (пошел снег), и без острой необходимости шоферам лучше пока воздержаться от поездок на большие расстояния, особенно - в ночное время.

"При таких неблагоприятных погодных условиях водителям нужно быть предельно осторожными и внимательными. Рекомендуем избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии из-за плохой видимости", - подчеркнули в ведомстве.