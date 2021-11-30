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30.11.2021 06:43
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге после ДТП сгорела иномарка с водителем

Текст: Татьяна Воробьева

На 21 километре.дублера Сибирского тракта в Екатеринбурге столкнулись Renault Duster и МАЗ. От удара легковушка загорелась, водитель погиб на месте. Его личность устанавливается, передает отделение пропаганды городской ГИБДД.

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Автокатастрофа случилась накануне около девяти вечера. По данным правоохранительных органов, водитель иномарки, который двигался со стороны поселка Косулино в Екатеринбург, не справился с управлением и врезался в ехавший впереди полуприцеп.

"56-летний водитель грузовика, имеющий стаж 37 лет, вез металлолом из Сургута в Полевской. Он проехал нужный поворот, стал притормаживать и в этот момент почувствовал удар", - рассказали в пресс-службе ведомства.

На месте аварии инспекторы обнаружили также недостатки дорожной сети (в частности, светоотражающие элементы на ограждении были залеплены грязью).

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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