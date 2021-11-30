В Екатеринбурге после ДТП сгорела иномарка с водителем

На 21 километре.дублера Сибирского тракта в Екатеринбурге столкнулись Renault Duster и МАЗ. От удара легковушка загорелась, водитель погиб на месте. Его личность устанавливается, передает отделение пропаганды городской ГИБДД.

Автокатастрофа случилась накануне около девяти вечера. По данным правоохранительных органов, водитель иномарки, который двигался со стороны поселка Косулино в Екатеринбург, не справился с управлением и врезался в ехавший впереди полуприцеп.

"56-летний водитель грузовика, имеющий стаж 37 лет, вез металлолом из Сургута в Полевской. Он проехал нужный поворот, стал притормаживать и в этот момент почувствовал удар", - рассказали в пресс-службе ведомства.

На месте аварии инспекторы обнаружили также недостатки дорожной сети (в частности, светоотражающие элементы на ограждении были залеплены грязью).