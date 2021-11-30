Закон Саратовской области от 30 ноября 2021 года № 138-ЗСО "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

принят Саратовской областной Думой 24 ноября 2021 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области (далее - Фонд) на 2022 год:

общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 34 277 265,1 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 34 130 808,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 33 643 143,9 тыс. рублей и из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 487 665,0 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 34 277 265,1 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:

на 2023 год общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 36 156 466,6 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 35 999 396,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 35 485 056,1 тыс. рублей и из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 514 340,3 тыс. рублей;

на 2024 год общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 38 290 436,2 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 38 130 005,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 37 585 215,8 тыс. рублей и из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 544 789,2 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Фонда:

на 2023 год - 36 156 466,6 тыс. рублей;

на 2024 год - 38 290 436,2 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Установить, что доходы бюджета Фонда на 2022 год формируются в объемах согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Установить, что доходы бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов формируются в объемах согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Межбюджетные трансферты на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить межбюджетные трансферты в бюджет Фонда, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2022 году согласно приложению 5 к настоящему Закону.

2. Утвердить межбюджетные трансферты в бюджет Фонда, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

3. Утвердить межбюджетные трансферты из бюджета Фонда, передаваемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 2022 году согласно приложению 7 к настоящему Закону.

4. Утвердить межбюджетные трансферты из бюджета Фонда, передаваемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 5. Особенности исполнения бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Установить, что средства, за исключением безвозмездных поступлений, поступившие в доходы бюджета Фонда сверх объема, утвержденного настоящим Законом, направляются на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Установить нормированный страховой запас Фонда на 2022 год в размере 5 052 736,2 тыс. рублей и на плановый период 2023 года в размере 5 333 283,0 тыс. рублей и 2024 года в размере 5 643 994,1 тыс. рублей.

2. Средства нормированного страхового запаса Фонда используются в соответствии с частью 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326‑ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" на:

дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326‑ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Саратовской области

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Саратовской области, с 1 января 2022 года в размере одного процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Саратовской области В.В.Радаев







