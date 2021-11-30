Север Испании засыпало снегом и затопило ливнями

Шторм Арвен обрушился на север Испании. Тут прошли обильные снегопады и ливни, вызвавшие наводнения.

В районе Алавы наступила настоящая зима, снег засыпал улицы, чему, правда, радуются только дети. А вот взрослым пришлось выкапывать свои автомобили, чтобы поехать на работу, на дороги выпустили снегоуборочную технику.

В других местах вместо снега прошли ливни, вызвав повышение уровня воды в реках, а где-то и их разливы. Так, в Кантабрии затопило промышленный комплекс, и его рабочих пришлось спасать на лодках. А в ряде городов Страны басков жителям пришлось в срочном порядке выводить свои автомобили из подземных гаражей.

Было прервано движение по некоторым трассам и железным дорогам, которые затопили разлившиеся реки или на которых произошли оползни, а один поезд даже сошел с рельсов. Во многих населенных пунктах произошли отключения электроэнергии, возникли проблемы с телефонной связью.

И хотя погода начала улучшаться, власти рекомендуют гражданам проявлять осторожность и стараться не проезжать через затопленные районы, держаться подальше от рек и не пересекать затопленные участки. На морском побережье советуют не приближаться к береговой линии, где могут возникнуть большие волны.