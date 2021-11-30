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30.11.2021 21:59
Рубрика: В мире

СМИ: ФБР имеет доступ к WhatsApp и iMessage

Текст: Константин Волков
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Спецслужбы США имеют доступ к мессенджерам WhatsApp и iMessage практически в режиме реального времени, об этом пишет американский журнал Rolling Stone, ссылаясь на имеющийся в его распоряжении документ Федерального бюро расследований (ФБР).

ФБР стало жертвой изощренной атаки хакеров

Документ датирован 7 января 2021 года. В нем описывается, какие виды данных центральный офис ФБР и его отделения в различных штатах могут запрашивать у компаний, владеющих девятью наиболее популярными в США мессенджерами, в первую очередь это принадлежащий Facebook (Meta) WhatsApp и iMessenger компании Apple.

Так, например, при условии наличия ордера ФБР имеет право на доступ к адресной книге как интересующего службу пользователя, так и к тем, у кого этот пользователь значится в контактах. Информация может предоставляться каждые 15 минут. Правда, другие мессенджеры делятся информацией куда медленнее, следует из документа.

Представитель WhatsApp, как пишет Rolling Stone, подтвердил, что ответ на запрос ФБР действительно дается быстро, но отметил, что само содержание сообщения при этом зашифровано. Аудитория WhatsApp составляет более двух миллиардов пользователей по всему миру.

iMessage, аудитория которого 1,3 миллиарда человек по всей планете, предоставляет спецслужбе основные сведения о пользователе, а также историю его поисков в iMessage за последние 25 дней, а также о тех, кто искал данного пользователя. Плюс к этому ФБР при наличии запроса могут получить копии бэкапов пользователя iMessage.

Ранее владелец Facebook (Meta) Марк Цукерберг неоднократно говорил о важности защиты конфиденциальной информации.

В мире США Общество СМИ и соцсети

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