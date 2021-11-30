Распоряжение администрации Томской области от 29 ноября 2021 года № 732-ра "О внесении изменения в распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра"

В целях совершенствования правового акта внести в распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра "О введении режима функционирования "повышенная готовность" для органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской области" изменение, изложив его в следующей редакции:





"О введении режима функционирования "повышенная готовность" для органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской области

1. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", Законом Томской области от 11 ноября 2005 года № 206-ОЗ "О защите населения и территорий Томской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", распоряжением Администрации Томской области от 24.06.2021 № 345-ра "Об утверждении Перечня сил и средств постоянной готовности территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Томской области", протоколом заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 13.03.2020 № 11, в целях исключения завоза и распространения на территории Томской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (далее - новая коронавирусная инфекция) ввести на территории Томской области с 18.03.2020 режим функционирования "повышенная готовность" для органов управления сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации Томской области (далее - ТП РСЧС).

2. Границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, определить в пределах границ Томской области.

3. Привлечь к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации силы и средства ТП РСЧС.

4. Определить следующие основные мероприятия, проводимые органами управления и силами ТП РСЧС в пределах их компетенции:

1) прогнозирование чрезвычайной ситуации, а также оценка ее социально-экономических последствий;

2) введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления сил и средств ТП РСЧС;

3) непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам ТП РСЧС данных о прогнозируемой чрезвычайной ситуации, информирование населения о чрезвычайной ситуации;

4) принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайной ситуации, снижению размера ущерба и потерь в случае ее возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайной ситуации;

5) уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и иных документов;

6) приведение при необходимости сил и средств ТП РСЧС в готовность к реагированию на чрезвычайную ситуацию, формирование оперативных групп;

7) восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайной ситуации.

5. Создать штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Томской области в составе согласно приложению к настоящему распоряжению.

6. Штабу по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Томской области организовать эффективное взаимодействие исполнительных органов государственной власти Томской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области.

7. Гражданам, находящимся на улицах населенных пунктов Томской области, иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

8. Обязать граждан при оставлении места жительства (пребывания) иметь при себе и использовать в местах массового посещения (скопления) людей в закрытых помещениях, а также в общественном транспорте, легковом такси, при перевозке грузов автомобильным транспортом средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские маски, гигиенические маски, респираторы, которые должны плотно прилегать к лицу и закрывать рот и нос от внешней среды) (далее - средства индивидуальной защиты органов дыхания).

Обязать организации и индивидуальных предпринимателей при осуществлении деятельности на территории Томской области в местах, указанных в абзаце первом настоящего пункта, требовать от граждан при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, разъясняя гражданам причины отказа от обслуживания и возможность возобновления обслуживания при использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания.

9. Обязать граждан в возрасте 18 лет и старше при посещении ими организаций, оказывающих услуги общественного питания (за исключением оказания услуг общественного питания на территориях вокзалов, аэропортов, в помещениях организаций, оказывающих услуги общественного питания для работников данных организаций), при заселении в гостиницы и прочие места для временного проживания, посещении парикмахерских, салонов красоты, санаторно-курортных организаций, театров, библиотек, музеев, а также иных объектов при проведении концертов, спектаклей и иных развлекательных и досуговых мероприятий, спортивных объектов, мест проведения конференций и выставок, плавательных бассейнов, фитнес-центров, объектов развлекательно-досуговой инфраструктуры (кинотеатры, кинозалы, игровые комнаты, игровые залы, учреждения клубного типа, залы для игры в боулинг, залы для игры в бильярд, помещения, в которых предусматривается функционирование систем караоке, и т.п.), в том числе находящихся в торгово-развлекательных центрах, иметь при себе один из следующих документов:

1) сертификат о вакцинации COVID-19, подтверждаемый QR-кодом, полученным с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (далее - QR-код);

2) сертификат о перенесенном заболевании COVID-19, подтверждаемый QR-кодом, при условии, что с даты выздоровления гражданина прошло не более 6 месяцев;

3) документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 месяцев;

4) документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий прохождение гражданином вакцинации от новой коронавирусной инфекции;

5) документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (далее - лабораторное исследование), при условии, что дата забора материала для проведения лабораторного исследования не должна превышать 72 часа до даты посещения указанных организаций.

Действие настоящего пункта не распространяется на случаи посещения объектов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в целях посещения пунктов вакцинации против новой коронавирусной инфекции, размещенных в данных объектах.

10. Организациям и индивидуальным предпринимателям при осуществлении деятельности на территории Томской области осуществлять допуск в объекты, указанные в пункте 9 настоящего распоряжения, граждан в возрасте 18 лет и старше, имеющих при себе документы, указанные в пункте 9 настоящего распоряжения, разъясняя гражданам причины отказа в допуске и возможность допуска при предъявлении данных документов.

11. В случае прохождения лабораторного исследования при наличии признаков респираторной инфекции рекомендовать гражданам:

1) в течение 1 рабочего дня с даты забора биологического материала для лабораторного исследования сообщать о факте такого прохождения по своему месту работы (учебы);

2) до получения результатов лабораторного исследования принимать меры к обеспечению режима самоизоляции по месту жительства (пребывания) (не посещать работу (учебу)).

Работодателям и (или) образовательным организациям при получении сообщения, указанного в подпункте 1) настоящего пункта, обеспечить соблюдение требований, указанных в пункте 21 настоящего распоряжения.

Организациям, осуществляющим забор биологического материала для лабораторного исследования, в письменной форме информировать граждан, проходящих лабораторное обследование, о необходимости соблюдения требований подпунктов 1), 2) настоящего пункта.

12. Организациям и индивидуальным предпринимателям отказаться от проведения на территории Томской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий с очным присутствием граждан, за исключением мероприятий, проводимых при наличии посадочных мест для зрителей, с обеспечением заполняемости не более 70 процентов от вместимости зоны посадки зрителей.

13. Организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в объектах развлекательно-досуговой инфраструктуры (кинотеатры, кинозалы, игровые комнаты, игровые залы, учреждения клубного типа, залы для игры в боулинг, залы для игры в бильярд, помещения, в которых предусматривается функционирование систем караоке, и т.п.), в объектах общественного питания, осуществлять обслуживание с условием ограничения доступа посетителей в количестве не более 70 процентов от общей вместимости зоны посадки, а в отношении оказания услуг детских развлекательных центров, детских игровых комнат, игровых зон и иных подобных мест для несовершеннолетних (далее - территория детского досуга), в том числе на территории предприятий, оказывающих услуги общественного питания, с ограничением доступа посетителей в количестве не более 50 процентов от общей вместимости соответствующей территории детского досуга.

14. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Томской области, обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой, оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима изоляции на дому, при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший, не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников, в отношении которых приняты постановления санитарного врача об изоляции, обеспечить проведение в отношении работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) мероприятий, направленных на информирование о преимуществах вакцинации против новой коронавирусной инфекции как наиболее эффективного профилактического мероприятия, и стимулирование вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

15. Организациям и индивидуальным предпринимателям не допускать оказание услуг по предоставлению кальянов для курения в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах.

16. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории Томской области оказание услуг гостиниц и прочих мест для временного проживания, услуг общественного питания, парикмахерских и косметических услуг, услуг в области демонстрации кинофильмов, услуг театров, библиотек, музеев, услуг в области спорта, организации досуга и развлечений, оказывать соответствующие услуги при наличии у работников, допущенных к их оказанию, одного из следующих документов:

1) документ, подтверждающий получение первого компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции;

2) сертификат о вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подтверждаемый QR-кодом;

3) сертификат о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подтверждаемый QR-кодом, при условии, что с даты выздоровления гражданина прошло не более 6 месяцев;

4) документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 месяцев;

5) документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий прохождение гражданином вакцинации от новой коронавирусной инфекции;

6) документ, выданный медицинской организацией, о наличии противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), заверенный лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации;

7) документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования, при условии, что дата забора материала для проведения лабораторного исследования не должна превышать 72 часов до даты оказания услуги.

Обязанность иметь при оказании услуг один из перечисленных в настоящем пункте документов распространяется также на индивидуальных предпринимателей, не имеющих работников, и налогоплательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых).

Действие настоящего пункта не распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей при осуществлении деятельности на территории Томской области, получивших Сертификат "Территория здоровья" в соответствии с положением о выдаче Сертификата "Территория здоровья", утверждаемым решением областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

17. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывающим из иностранных государств на территорию Томской области (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения), а также работодателям обеспечить выполнение требований, предусмотренных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019".

18. Департаменту здравоохранения Томской области:

1) обеспечить координацию деятельности медицинских организаций Томской области, направленную на готовность к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.), отбору биологического материала и направлению его для лабораторного исследования;

2) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности на срок 14 дней без посещения медицинских организаций для лиц, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, а также для лиц, выполняющих требования по изоляции в обсерваторах или в пунктах временного размещения (буферных зонах), организованных работодателями, при следовании работников на вахту;

3) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, и пациентам старше 60 лет;

4) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для лабораторного исследования;

5) во взаимодействии с организациями, осуществляющими деятельность с применением вахтового метода работы, обеспечить выполнение необходимых мер для эвакуации лиц с положительным результатом лабораторного исследования с месторождений, находящихся на территории Томской области.

19. Рекомендовать Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Сибирский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации направлять клинических ординаторов по заявкам медицинских организаций, расположенных на территории Томской области и оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

20. Территориальным органам федеральных органов исполнительной власти (по согласованию), исполнительным органам государственной власти Томской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию) при проведении учений, тренировок, связанных с мероприятиями антитеррористической защищенности, использованием сил и средств ГО и ЧС, заблаговременно информировать руководство штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Томской области, Департамент информационной политики Администрации Томской области о предстоящих мероприятиях, месте, целях их проведения.

21. Рекомендовать:

1) руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям обеспечить установление режима рабочего времени, направленного на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе предусматривающего гибкий график прибытия (убытия) на рабочее место (с рабочего места), перевод не менее 30 процентов работников на дистанционный режим работы в случае наличия соответствующих организационных или технологических условий труда;

2) создавать условия для прохождения работниками вакцинации против новой коронавирусной инфекции, в том числе путем организации ее проведения по месту работы, а также путем освобождения от работы в день проведения вакцинации и в день, следующий за днем проведения вакцинации;

3) руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям обеспечивать санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, необходимые для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями, санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также соблюдение рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников, содержащихся в письме Роспотребнадзора от 07.04.2020 № 02/6338-2020-15, размещенном на официальном интернет-портале Администрации Томской области в разделе "Коронавирусная инфекция. Информация для бизнеса" (https://tomsk.gov.ru/pages/front/view/id/31048) (далее - рекомендации Роспотребнадзора), а также иных рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы в соответствующей сфере деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции;

4) руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям организовать термометрию и места для обработки рук на входе в здания (помещения) для всех посетителей.

22. Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям обеспечить перевод работников в возрасте 60 лет и старше и работников, имеющих хронические заболевания, которые не прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции либо не перенесли или перенесли новую коронавирусную инфекцию и с даты выздоровления работника прошло более 6 месяцев, на дистанционный режим работы в случае наличия соответствующих организационных или технологических условий труда.

23. Рекомендовать руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Томской области с применением вахтового метода работы:

1) создать оперативный штаб для взаимодействия с исполнительными органами государственной власти Томской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции;

2) обеспечить ограничение въезда транспортных средств на территорию вахтовых поселков, за исключением транспортных средств, следующих на посадочные площадки для вертолетов и объекты, расположенные на месторождениях, транспортных средств полиции, аварийно-спасательных служб и формирований, пожарной охраны, скорой медицинской помощи, организаций федеральной почтовой связи, транспортных средств, перевозящих продовольственные товары, непродовольственные товары первой необходимости;

3) в соответствии с трудовым законодательством установить максимально возможную продолжительность вахты и междувахтового отдыха;

4) обеспечить медицинское наблюдение за работниками (изоляцию, обсервацию), прибывающими к месту работы, в течение 14 календарных дней со дня такого прибытия, за исключением работников, въезжающих для выполнения работ вахтовым методом на территорию Томской области из других субъектов Российской Федерации, при условии прохождения ими изоляции (обсервации) за пределами Томской области, за исключением работников, вакцинированных против новой коронавирусной инфекции менее 6 месяцев назад или перенесших новую коронавирусную инфекцию менее 6 месяцев назад, а также за исключением случаев экстренной необходимости (выполнение аварийных работ, оказание медицинских услуг, иные случаи в соответствии с действующим законодательством) при наличии отрицательного результата исследования на новую коронавирусную инфекцию с обязательным уведомлением о таких случаях штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Томской области;

5) обеспечить доставку работников на вахту и обратно с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований; при осуществлении доставки работников на вахту и обратно организовать пункты для осуществления промежуточных остановок, обеспечивающие противоэпидемиологическую защищенность работников. Определить перечень указанных пунктов и направить его в штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Томской области.

24. Рекомендовать организациям, осуществляющим деятельность по предоставлению мест для временного проживания, оказывать содействие организациям, осуществляющим деятельность с применением вахтового метода работы, по созданию пунктов временного размещения (буферных зон) для работников, следующих на вахту.

25. Департаменту социальной защиты населения Томской области обеспечить предоставление отдельных мер социальной поддержки и социальных услуг в период действия на территории Томской области режима функционирования "повышенная готовность" в беззаявительном порядке.

26. Определить заместителя Губернатора Томской области по вопросам безопасности ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации.

27. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения.

28. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Губернатор Томской области С.А.Жвачкин







