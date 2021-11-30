Умерла легенда Голливуда Арлин Даль, мать Лоренцо Ламаса

29 ноября на 97-м году жизни в Нью-Йорке скончалась актриса Арлин Кэрол Даль. Об этом в Facebook сообщил сегодня ее сын, актер Лоренцо Ламас, заверив, что будет любить мать до конца своих дней.

Арлин Даль родилась 11 августа 1925 года в Миннеаполисе, Миннесота, в семье выходцев из Норвегии. С детства увлекалась театром, посещала курсы ораторского мастерства и уроки танцев. Закончив школу, вступила в местную драматическую труппу. Работала моделью.

На экранах дебютировала в конце 40-х: "Господство террора", "Место преступления", "Сангари", "В тылу врага", "Три маленьких слова", "Остров фантазий", "Оттенок алого", "Фортуна - это женщина", "Путешествие к центру Земли", "мыльная опера" "Лодка любви", "Ночь бойца", где сыграла с сыном - всего порядка полусотни фильмов и сериалов.

В 1954 году, после развода с актером Лексом Баркером, вышла замуж за аргентинского актера Фернандо Ламаса (которому в 1958-м родила Лоренцо). После развода с Ламасом в 1960 году еще четыре раза была замужем, в том числе за дизайнером флаконов для духов Марком Розеном.