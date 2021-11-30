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Умерла одна из создателей "Иванова детства" Ирина Софиева

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    30.11.2021, 17:07
Текст:   Олег Усков

Скончалась Ирина Александровна Софиева, редактор высокой квалификации, заслуженный работник культуры РСФСР, руководитель информационно-методической группой Главной редакции киностудии "Мосфильм".

Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ. Софиева скончалась в возрасте 91 года еще 9 октября, но известно об этом стало лишь сейчас.

Ирина Софиева пришла на "Мосфильм" в 1954 году. Принимала непосредственное участие в создании фильмов "Девять дней одного года" Ромма, "Летят журавли" Калатозова, "Баллада о солдате" Чухрая, "Иваново детство" Тарковского.

"Добрая память об Ирине Александровне Софиевой навсегда останется в сердцах всех, кто ее знал", - сказано в некрологе.

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