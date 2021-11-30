В Кремле не рассматривают введение крупных штрафов за отказ от вакцинации

"Нет, мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены в России", - заверил Песков.

Напомним, как пишет Die Presse, согласно разработанному австрийским правительством законопроекту, отказникам грозит штраф в размере 3600 евро. Если не заплатить, то можно отправиться за решетку на четыре месяца. Те, кто дважды проигнорирует уведомление о необходимости вакцинироваться, должны будут раскошелиться на сумму до 7200 евро.