В Кремле не рассматривают введение крупных штрафов за отказ от вакцинации

Новости

В Москве атмосферное давление достигло рекорда 13:14
Песков напомнил условие переговоров с Киевом о транзите газа 13:10
Погибшего в Петербурге офицера Росгвардии наградили Орденом Мужества 13:03
В КПРФ сообщили, что депутат Рашкин попал в больницу 13:02
Парки Москвы закрываются из-за непогоды 12:55
Песков оценил угрозы запуску "Северного потока-2" 12:55
Испанский остров Пальма еще немного "подрос" 12:55
Россия в ноябре увеличила добычу нефти 12:32
Сенатор Джабаров назвал ответ на высылку российских дипломатов из США 12:31
Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды 12:24
Московский зоопарк закрылся из-за погоды 12:20
Сочи накрыл мощный ливень со снегом 12:04
В Москве впервые пройдет презентация международного рейтинга The World's 50 Best Restaurants 12:00
Собянин призвал москвичей к осторожности из-за резкого ухудшения погоды 11:49
В Минздраве считают эффективными вакцины против нового штамма "омикрон" 11:45
Каждый третий школьник в России хочет разрабатывать игры 11:42
Военный вертолет потерпел крушение на полигоне в Азербайджане 11:40
Лавров: США со всех сторон обложили РФ военными базами 11:39
МИД РФ: В России нет преследований по религиозному признаку 11:17
Правительство вводит дополнительные ограничения на экспорт леса 11:16
Север Испании засыпало снегом и затопило ливнями 11:12
Мишустин утвердил новые ставки пошлин для лома и отходов черных металлов 11:11
В Вене договорились возобновить обсуждение по ядерной сделке с Ираном 10:55
Назван срок для изучения эффективности "Спутника V" против "омикрона" 10:51
В Москве мошенники изготовили более 40 поддельных справок о вакцинации 10:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
30.11.2021 12:52
Рубрика: Власть

В Кремле не рассматривают введение крупных штрафов за отказ от вакцинации

Текст: Кира Латухина
В России не собираются вводить огромные штрафы и сажать в тюрьму за отказ прививаться от коронавируса, как это хотят сделать в Австрии. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены в России", - заверил Песков.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
В Минздраве оценили эффективность вакцин против нового штамма "омикрон"

Напомним, как пишет Die Presse, согласно разработанному австрийским правительством законопроекту, отказникам грозит штраф в размере 3600 евро. Если не заплатить, то можно отправиться за решетку на четыре месяца. Те, кто дважды проигнорирует уведомление о необходимости вакцинироваться, должны будут раскошелиться на сумму до 7200 евро.

Власть Работа власти Президент Администрация Президента Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Орешкин назвал три сценария влияния штамма "омикрон" на экономику
Нарышкин: США оказывают давление на Европу по украинскому вопросу
На "Листвяжной" нашли тела 18 горняков и двух спасателей
Посол РФ в США: Госдеп искажает факты о высылке российских дипломатов
Месси в седьмой раз стал обладателем "Золотого мяча"
Госдума приняла новый бюджет
Песков назвал крайний срок пресс-конференции Путина