В США Т-72 назвали "надежной опорой российской армии"

По мнению автора, главной силой российского танка являются несколько модернизаций, в результате которых машина получила высокоэффективные вооружение и элементы защиты.

В частности, новое 125-мм гладкоствольное орудие 2А46М5 с автоматом заряжания делает Т-72 равным со многими основными боевыми танками всего мира.

- Система управления огнем "Калина" с автоматическим отслеживанием танков противника и баллистическим вычислителем является первоклассной. Танк может применять новейшие боеприпасы: бронебойные подкалиберные и осколочно-фугасные снаряды, а также противотанковые ракеты АТ-11, - пишет Иствуд.

При этом сам Т-72, добавляет обозреватель, хорошо защищен от противотанковых ракет благодаря реактивной броне "Контакт-5". Живучесть машины достигается также с помощью низкого профиля башни. Динамические характеристики танка также были существенно улучшены за счет обновленного двигателя мощностью более 1,1 тысячи лошадиных сил.

Иствуд подчеркивает, что в ближайшие годы танк будет обновлен до версии Т-72Б3. С учетом того, что в распоряжении российской армии имеются тысячи единиц Т-72, которые могут получить пакеты модернизации, машина останется "рабочей лошадкой" еще много лет.

- Первоначально Т-72 создавался для сопровождения пехоты и не должен был становиться "охотником-убийцей". Но модернизации позволили ему перейти в этот статус, - резюмировал автор.