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30.11.2021,  
23:42
Текст:  Тимур Алимов

В США Т-72 назвали "надежной опорой российской армии"

Несмотря на полувековой возраст, танк Т-72 представляет собой "надежную опору" российской армии, поскольку может легко противостоять современным бронемашинам на поле боя. Такую оценку дал обозреватель Брент М. Иствуд, его материал для портала 19fortyfive.com опубликовал Business Insider.
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

По мнению автора, главной силой российского танка являются несколько модернизаций, в результате которых машина получила высокоэффективные вооружение и элементы защиты.

Фото: Уралвагонзавод / uralvagonzavod.ru
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В частности, новое 125-мм гладкоствольное орудие 2А46М5 с автоматом заряжания делает Т-72 равным со многими основными боевыми танками всего мира.

- Система управления огнем "Калина" с автоматическим отслеживанием танков противника и баллистическим вычислителем является первоклассной. Танк может применять новейшие боеприпасы: бронебойные подкалиберные и осколочно-фугасные снаряды, а также противотанковые ракеты АТ-11, - пишет Иствуд.

При этом сам Т-72, добавляет обозреватель, хорошо защищен от противотанковых ракет благодаря реактивной броне "Контакт-5". Живучесть машины достигается также с помощью низкого профиля башни. Динамические характеристики танка также были существенно улучшены за счет обновленного двигателя мощностью более 1,1 тысячи лошадиных сил.

Иствуд подчеркивает, что в ближайшие годы танк будет обновлен до версии Т-72Б3. С учетом того, что в распоряжении российской армии имеются тысячи единиц Т-72, которые могут получить пакеты модернизации, машина останется "рабочей лошадкой" еще много лет.

- Первоначально Т-72 создавался для сопровождения пехоты и не должен был становиться "охотником-убийцей". Но модернизации позволили ему перейти в этот статус, - резюмировал автор.

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