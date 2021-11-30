Вышел тизер четвертого сезона "Удивительной миссис Мейзел"

Четвертый сезон чудесного ситкома из жизни винтажных стендаперов "Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel) получил первый тизер, традиционно - большой симпатичности и стиля изрядного.

С некоторой скорбью напомним, что часть предыдущего сезона шоу, до того - практически безупречного, значительно изгваздали пресловутой повесткой (тернии черных гомосексуалистов в Америке начала 60-х), но есть надежда, что впредь тема призакроется. И нас опять окунут в патентованный еврейский юмор без чуждых примесей.

Убойная парочка Рэйчел Броснахэн и Алекс Борштейн - естественно, по своим местам.

Премьера - 18 февраля.

Шоу стартовало в 2017-м и немедля было заслуженно заласкано и критиками, и зрителями. Подтверждение - "Золотой глобус" и "Эмми".