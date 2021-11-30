Новости

Раскрыто, что покажут в сцене после титров нового "Человека-паука" 17:38
Наследники Gucci возмутились клеветой в фильме Ридли Скотта 17:32
"Всегда был сам по себе": Лоза поделился воспоминаниями о Градском 17:18
В Сеть слили критические спойлеры к "Человеку-пауку: Нет пути домой" 17:11
Умерла одна из создателей "Иванова детства" Ирина Софиева 17:07

Вышел тизер четвертого сезона "Удивительной миссис Мейзел"

Новости
    30.11.2021, 17:39
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video
Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video

Четвертый сезон чудесного ситкома из жизни винтажных стендаперов "Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel) получил первый тизер, традиционно - большой симпатичности и стиля изрядного.

С некоторой скорбью напомним, что часть предыдущего сезона шоу, до того - практически безупречного, значительно изгваздали пресловутой повесткой (тернии черных гомосексуалистов в Америке начала 60-х), но есть надежда, что впредь тема призакроется. И нас опять окунут в патентованный еврейский юмор без чуждых примесей.

Убойная парочка Рэйчел Броснахэн и Алекс Борштейн - естественно, по своим местам.

Премьера - 18 февраля.

Шоу стартовало в 2017-м и немедля было заслуженно заласкано и критиками, и зрителями. Подтверждение - "Золотой глобус" и "Эмми".

Новости

СМИ: Александр Градский женился за месяц до смерти 16:58
Джеймс Ганн назвал три лучших фильма о Человеке-пауке 16:29
В Сети продают билеты на премьеру "Человека-паука" за 25 тысяч долларов 16:15
Появились новые отрывки из третьего "Человека-паука" 16:07
⧣ США
Фото: REUTERS/Lucas Jackson
Джордж Мартин умолял создателей "Игры престолов" снять 10 сезонов 15:42
Александр Невский снова снимет боевик 15:30
О создании "Последнего танго в Париже" снимут сериал 14:45
⧣ сериалы
Фото: youtube.com/ TheThomasWells
Трагически погиб участник "X-Фактора" Томас Уэллс 14:26
"Соколиный глаз" показал худший старт среди всех сериалов Marvel 13:35
"Игра в кальмара" и "Псы резервации" получили награды Gotham Awards 12:20
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер "Звездного разума" - российского ответа "Чужому" 15:12
Вышел трейлер сериала "Джо Пикетт" 29.11.2021
Трейлер: премьера "Морбиуса" отложена на неделю 29.11.2021