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Запустился сервис VK Музыка

Текст:   Иван Черноусов
30.11.2021,  
12:02
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

VK запустил отдельное мобильное приложение - VK Музыка. Оно объединит музыкальную библиотеку "ВКонтакте" и "Одноклассников", сообщается в пресс-релизе компании.

Фото: istock
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Треки можно слушать онлайн и офлайн. Кроме того, можно слушать радио на базе миксов по жанрам, артистам и альбомам или подборки от музыкальной редакции VK Музыки. Плейлист автоматически подстраивается под предпочтения пользователя.

Приложение доступно без подписки с рекламой, а также без ограничений с подпиской VK Combo - новые пользователи могут приобрести ее за 75 рублей в месяц на первые 3 месяца, после цена повысится до 169 рублей в месяц.