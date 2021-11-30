Запустился сервис VK Музыка

VK запустил отдельное мобильное приложение - VK Музыка. Оно объединит музыкальную библиотеку "ВКонтакте" и "Одноклассников", сообщается в пресс-релизе компании.

Треки можно слушать онлайн и офлайн. Кроме того, можно слушать радио на базе миксов по жанрам, артистам и альбомам или подборки от музыкальной редакции VK Музыки. Плейлист автоматически подстраивается под предпочтения пользователя.

Приложение доступно без подписки с рекламой, а также без ограничений с подпиской VK Combo - новые пользователи могут приобрести ее за 75 рублей в месяц на первые 3 месяца, после цена повысится до 169 рублей в месяц.