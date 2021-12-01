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01.12.2021 15:59
Рубрика: Общество

Фрагмент американской ракеты Pegasus подлетит к МКС на 5 км

Фото: NASA/Roscosmos Фото: NASA/Roscosmos
Фото: NASA/Roscosmos

Фрагмент американской ракеты Pegasus сблизится с Международной космической станцией в пятницу, 3 декабря. На данный момент решение о необходимости маневра уклонения МКС не принято, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

Фото: NASA
Фрагмент ракеты Falcon прошел в пяти километрах от МКС

"Фрагмент ступени ракеты-носителя Pegasus, запущенной в 1994 году, сблизится с Международной космической станцией днем 3 декабря. По данным ГИАЦ АСПОС ОКП, минимальное сближение объекта с МКС на дистанцию 5,4 км ожидается в 13.33 мск в пятницу", - говорится в сообщении.

В "Роскосмосе" уточнили, что по состоянию на 1 декабря решение о необходимости проведения маневра уклонения не принято.

"Специалисты ЦУП и ГИАЦ продолжают контролировать ситуацию", - добавили там.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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