Новости

Подписан протокол о ценах на российский газ для Беларуси на 2022 год 16:41
ВОЗ: Нет данных о снижении эффективности вакцин перед штаммом "омикрон" 16:35
Глава ЕК предложила обсудить обязательную вакцинацию в Европейском союзе 16:18
Московские выпускники написали итоговое сочинение 16:16
Медведев: В России по-прежнему сложная эпидситуация 16:07
В Мюнхене взорвалась авиабомба времен Второй мировой войны 16:02
Фрагмент американской ракеты Pegasus подлетит к МКС на 5 км 15:59
Среди пользователей "Честного ЗНАКа" разыграют более 2 млн рублей 15:57
Бабиков стал 14-м в суперспринте на Кубке IBU 15:39
Матвиенко назвала ложью сообщения о подготовке нападения России на Украину 15:34
Ученые обнаружили антитело для разработки универсальной вакцины от COVID-19 15:28
Стране басков разрешили требовать ковид-паспорта на входе в кафе и клубы 15:27
От COVID-19 умерла участница "Битвы экстрасенсов" Ольга Седова 15:19
France Football может вручить Левандовскому "Золотой мяч" за 2020 год 15:15
Смертность от коронавируса в мире снизилась на 10% 15:11
Москвичи одобрили благоустройство поймы реки Яузы от Широкой до Енисейской 15:01
В Калининграде назвали улицу именем погибшего главы МЧС Зиничева 14:59
Матвиенко оценила возможные санкции США против "СП-2" 14:58
Львова-Белова попросила Минздрав усилить антиалкогольную профилактику 14:54
Матвиенко попросила осторожнее планировать новогодний отдых из-за "омикрона" 14:52
Видео: В Краснодаре ликвидируют последствия ураганного ветра 14:50
В Кремле пояснили слова Владимира Путина о ДНР и ЛНР 14:39
Песков назвал заявления Лукашенко по газу позицией президента суверенного государства 14:36
Песков назвал опасным авантюризмом планы силового решения проблемы Донбасса 14:35
Фото: в Москве простились с Александром Градским 14:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Какие законы вступают в силу в декабре
Какие законы вступают в силу в декабре
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
01.12.2021 16:18
Рубрика: В мире

Глава ЕК предложила обсудить обязательную вакцинацию в Европейском союзе

Текст: Диана Ковалева

ЕС должен обсудить вопрос введения обязательной вакцинации на своей территории. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фото: gettyimages
В Австрии будут штрафовать за уклонение от вакцинации от коронавируса

"Да, есть очень маленькие дети или люди с особенными условиями здоровья, которые не могут вакцинироваться, но преобладающее большинство может. Поэтому я думаю, что было бы понятно и нормально обсудить вопрос обязательной вакцинации в ЕС. Я считаю, что такая дискуссия нужна", - сказала она.

Она также отметила, что к подобным дискуссиям подталкивает нежелание большого количества европейцев вакцинироваться. Как пояснила фон дер Ляйен, разные темпы вакцинации в разных частях ЕС имеют "огромную цену для здравоохранения". На данный момент прививку от коронавируса сделали лишь 66 процентов всех жителей Евросоюза и около 150 миллионов все еще не вакцинированы. "Это очень много", - подчеркнула глава ЕК.

Напомним, на фоне нового всплеска числа заражений коронавирусом в Европе вновь стали ужесточаться санитарные меры. Власти отдельных стран подумывают о введении новых локдаунов.

В мире Европа Международные организации Европейский союз Европейская комиссия Международные организации Европейский союз

Главное сегодня

Путин предложил США начать переговоры по гарантиям безопасности
Фото: в Москве простились с Александром Градским
Песков назвал важным заявление Лукашенко о принадлежности Крыма России
МИД РФ: Украина стянула в зону конфликта в Донбассе половину своей армии
У трех категорий россиян с 1 декабря выросли пенсии
Смогут ли США разрушить сделку ОПЕК+
Американцев поразили фото советского солдата Кобытева до и после войны