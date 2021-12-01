Глава ЕК предложила обсудить обязательную вакцинацию в Европейском союзе

ЕС должен обсудить вопрос введения обязательной вакцинации на своей территории. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Да, есть очень маленькие дети или люди с особенными условиями здоровья, которые не могут вакцинироваться, но преобладающее большинство может. Поэтому я думаю, что было бы понятно и нормально обсудить вопрос обязательной вакцинации в ЕС. Я считаю, что такая дискуссия нужна", - сказала она.

Она также отметила, что к подобным дискуссиям подталкивает нежелание большого количества европейцев вакцинироваться. Как пояснила фон дер Ляйен, разные темпы вакцинации в разных частях ЕС имеют "огромную цену для здравоохранения". На данный момент прививку от коронавируса сделали лишь 66 процентов всех жителей Евросоюза и около 150 миллионов все еще не вакцинированы. "Это очень много", - подчеркнула глава ЕК.

Напомним, на фоне нового всплеска числа заражений коронавирусом в Европе вновь стали ужесточаться санитарные меры. Власти отдельных стран подумывают о введении новых локдаунов.