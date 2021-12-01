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01.12.2021,  
09:58
Текст:  Антон Валагин

Испытания летающего гранатомета показали на видео

Норвежская фирма Nammo тестирует дрон с установленным на нем противотанковым гранатометом М72. Новое оружие может действовать роем, говорится в сообщении компании.

Фото: Александр Мальгавко/РИА Новости
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Для испытаний использовали обычный коммерческий квадрокоптер, на котором вертикально закрепили легкий РПГ калибра 66 мм. Вооруженный дрон завис над мишенью - старым микроавтобусом, - и поразил его первым выстрелом. У автомобиля эффектно отлетела крыша.

Вооружив дрон гранатометом, норвежцы рассчитывают резко повысить дальность применения маломощного М72 (штатная не превышает 350 метров) и расширить его возможности, атакуя бронетехнику в верхнюю, наименее защищенную проекцию.

M72 LAW - американский противотанковый гранатомет времен войны во Вьетнаме. Армия США отказалась от него в пользу более современного М136, однако LAW выпускается до сих пор - в том числе Nammo, - и стоит на вооружении ряда стран.

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