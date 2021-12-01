Кириенко рассказал о будущем конкурса "Лига лекторов"

Российское общество "Знание" подвело итоги конкурса "Лига лекторов" - его победителями стали 50 человек из разных регионов РФ. В церемонии награждения принял участие первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он также рассказал, как будет проходить второй сезон конкурса.

В этом году на конкурс поступило более 2,5 тыс. заявок. Победителями стали участники из разных городов страны - Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Омска, Воронежа, Ростова-на-Дону.

"Среди них много педагогов, ученых, вузовских преподавателей, но есть и артисты, архитекторы, врачи, психологи, есть военный комиссар одного из городов, который увлекается тем, что собирает информацию о героях ВОВ и популяризирует ее", - рассказал Кириенко. "Но они очень похожи огнем в глазах, искренней своей убежденностью. Потому что хороший, настоящий лектор, должен не просто передавать знаний, он должен передавать огонь в глазах и частичку своей души", - добавил он и сообщил, что победители конкурса станут почетными лекторами российского общества "Знание".

В ходе церемонии представитель Кремля также рассказал, как будет проходить следующий сезон "Лиги лекторов", прием заявок на участие в котором стартовал 1 декабря. Конкурс будет проходить каждые полгода. "Со следующего сезона мы в качестве дополнительного вознаграждения для всех победителей будем предусматривать еще грант в размере 500 тысяч рублей, который победитель может потратить на повышение своей квалификации и дальнейшее обучение, на развитие и создание контента по своему направлению", - рассказал Сергей Кириенко. Он уточнил, что грант получат и победители первого сезона.

К лету следующего года будет завершено строительство круглогодичного образовательного центра "Машук" в Пятигорске. "Все 100 человек - победителей и финалистов - приглашаются в течение следующего года, чтобы пройти такой курс обучения и повышения квалификации в этом образовательном центре", - заявил первый замглавы администрации президента РФ.

Напомним, первый сезон "Лиги лекторов" стартовал в сентябре 2021 года. В нем приняли участие представители более 350 городов из 80 регионов России. Заявки принимались по восьми направлениям: наука и технологии, культура и искусство, карьера и бизнес, спорт и ЗОЖ, экология и благотворительность, социально-гуманитарные науки, естественные науки, медиа и маркетинг.