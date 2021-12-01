Матвиенко назвала ложью сообщения о подготовке нападения России на Украину

Сообщения о якобы готовящемся нападении России на Украину - это ложь, не имеющая под собой никаких оснований, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Никаких оснований для подобных утверждений нет, это ложь, это вранье, это грязная политика. Это неправда и истерия в собственных целях. Россия не собиралась, не собирается и не будет собираться нападать на Украину", - сказала Матвиенко во время пресс-подхода после заседания Совфеда.

Спикер отметила, что ежедневно звучат новости с украинской стороны, которые "трудно уже комментировать". По ее мнению, разговоры об "агрессии" России во многом связаны с желанием Киева отвлечь внимание своих граждан от тяжелой экономической ситуации в стране, где идет деградация всех сфер жизни.

Также Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что ни одно обещание президента Украины Владимира Зеленского так и не выполнено. "Тем более, его обещания, что он за несколько дней мирно решит вопрос Донецка и Луганска", - добавила она.