Медведев призвал решить вопрос о взаимном признании странами вакцин

Председатель "Единой России и зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что отдельные страны старательно ведут негативную информационную кампанию против российской вакцины "Спутник V", хотя ее эффективность доказана.

Медведев подчеркнул, что вирус не сдается и всем странам нужно оставить позади свои геополитические интересы .

"Для масштабной вакцинации граждан на всех континентах нашей планеты нужно решить вопросы взаимного признания вакцин. Очевидно, что все государства мира обязаны оставить в этом случае свои собственные геополитические интересы и объединить усилия ради защиты всех людей на планете", - призвал он.

Медведев также подчеркнул, что политизация вопроса сотрудничества в период борьбы с пандемией недопустима. "Сейчас для нас важно продолжить работу по созданию условий для максимальной международной кооперации в этой сфере", - добавил председатель "ЕР".

В среду Медведев принимает участие в международной межпартийной видеоконференции "Единой России" "Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение".