Медведев: В России по-прежнему сложная эпидситуация

В России из-за пандемии коронавируса по-прежнему сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация. Об этом заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, открывая прием граждан, который проходит в онлайн-режиме и приурочен к 20-летию партии.

"И хотя сегодня партии исполнилось 20 лет, хочу всех предупредить: конечно, сейчас не время праздновать и отдыхать. В стране по-прежнему весьма сложная эпидемиологическая ситуация, люди ждут от нас поддержки не на словах, а на деле", - сказал он.

Медведев также обратился к коллегам по партии с просьбой активно включиться в работу по оказанию помощи людям в период пандемии.